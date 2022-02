Tiroteio em bar na zona Sul de Teresina termina com três pessoas baleadas

A noite deste sábado (19) foi violenta na região do bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. Pelo menos três pessoas foram baleadas durante uma troca de tiros ocorrida em um bar localizado na Rua 6 da Vila Concórdia, que fica ao lado do Lourival. Policiais militares estiveram no local e informaram que homens armados chegaram atirando. A principal hipótese é de eles tivessem tentado atingir algum desafeto que estava no bar naquele momento.





Foto: Arquivo O Dia

De acordo com o relatório de ocorrência do 6º BPM, os feridos pelos tiros foram identificados como Edcássio de Sousa, José Elisson, Leonardo Costa. Há ainda uma última vítima identificada apenas como Roberto, que foi levado para o HUT por uma ambulância do SAMU após passar mal por conta dos tiros e da confusão que se instalou no bar na hora do ocorrido.

A Polícia Militar ainda não tem informações sobre de onde partiram os tiros nem quem foram os autores dos disparos. Foram feitas diligências na região na tentativa de encontrar suspeitos, mas nenhuma prisão foi realizada até o momento. Os feridos foram encaminhados para o HUT por ambulâncias do SAMU, mas de acordo com a PM, até que eles fossem socorridos, não havia sido registrado nenhum óbito.

