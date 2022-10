Tiroteio termina com duas pessoas baleadas no bairro Dirceu II

Uma troca de tiros ocorrida na manhã desta segunda-feira (31) terminou com duas pessoas feridas no bairro Dirceu II, zona Sudeste de Teresina. O fato aconteceu na praça do mercado do bairro, onde desafetos do mundo do crime teriam se encontrado e iniciado um confronto armado. A informação foi confirmada à reportagem do Portalodia.com pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, que atende à área.



Leia também: Jovem é morto com tiro na cabeça na Av. Joaquim Nelson, no Dirceu

De acordo com o capitão M. Santos, dois homens em uma motocicleta estavam transitando pelas proximidades do mercado do Dirceu II quando foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo. Os tiros teriam sido disparados por rivais que os avistaram de longe e se aproximaram já efetuando os disparos.



Foto: Reprodução/Whatsapp

“Eles chegaram e houve uma reação por parte desses desafetos. Efetuaram pelo menos quatro tiros. Os dois que estavam na moto ficaram feridos e foram socorridos pelos próprios familiares. Um foi levado para o Hospital do Dirceu e o outro, que ficou mais grave, foi levado para o HUT. Não temos informações de como eles estão, mas os dois que atiraram fugiram com destino ignorado”, relatou o capitão M. Santos.

A PM ainda está fazendo diligências para identificar tanto os dois homens que foram baleados quanto os que teriam efetuado os disparos. Até o momento, ninguém foi localizado ou preso.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no