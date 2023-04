Três homens armados são presos dentro de supermercado no Dirceu, zona Sudeste de Teresina

Três homens armados foram presos dentro de um supermercado, no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina. A ocorrência aconteceu na noite deste sábado (15) e assustou alguns clientes que estavam no local. Segundo a Polícia Militar do Piauí, os homens de 19 anos, 27 anos e 31 anos estariam prestes a realizar um assalto no estabelecimento.



(Fotos: Divulgação/SSP-PI)

Equipes da 1ª CIA do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (BEPI) retornavam da Polinter quando obtiveram uma informação, por volta das 19h40, de que três homens armados estavam dentro do supermercado, prestes a realizar um assalto. Diante disso, os policiais se deslocaram para o local, os identificaram e realizaram as prisões em flagrante



Os homens foram identificados como T.O.P, de 19 anos, N.J.S, de 27 anos, e L.M.S, de 31, que estavam em posse de uma arma de fogo calibre 38 e cinco celulares modelo Iphone. A polícia ainda apreendeu com o grupo uma motocicleta e um veículo.



Diante do fato, os indivíduos presos e todo material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes para procedimentos cabíveis.







Com informações de SSP-PI

