VÍDEO: colisão entre carro de luxo e carro de passeio na Zequinha Freire deixa um ferido

Um grave acidente ocorrido na noite desta terça-feira (27) deixou uma pessoa gravemente ferida. Um carro de luxo modelo Mustang Mach 1 colidiu na lateral de um veículo de passeio modelo Fiat Argo 1.0 em um cruzamento da Avenida Zequinha Freire. A motorista do Argo, uma mulher identificada pelas iniciais, C.P.C, ficou ferida e foi levada para o HUT.



O momento do acidente foi registrado pelas câmeras de segurança de estabelecimentos próximos. As imagens mostram um veículo azul parado no sinal quando o Fiat Argo entra no cruzamento pela direita e é atingido pelo Mustang que vem em alta velocidade pelo lado esquerdo do vídeo. Os dois veículos colidiram lateralmente.



Foto: Reprodução

“Após chegarmos ao local, constatamos que o veículo Ford Mustang trafegava pela pista leste da Avenida Zequinha Freire, sentido Sul-Norte, e ao adentrar em um cruzamento, colidira o seu setor dianteiro no setor lateral anterior esquerdo do veículo Fiat Argo que trafegava na outra via. A vítima do Fiat Argo ficou ferida, foi socorrida e levada com vida para o hospital. Nós acionamos a perícia criminal para fazer o atendimento”, relata o major Ocimar, comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) da Polícia Militar.

Os policiais fizeram o teste do bafômetro no condutor do Mustang, identificado pelas iniciais G.Z.L, mas o resultado deu negativo para embriaguez. De acordo com o major Ocimar, não é possível ainda precisar se algum veículo teria invadido o sinal e qual deles, já que estas informações serão divulgadas no laudo pericial produzido pela Polícia Civil com base no que foi colhido no local.



Foto: Reprodução/Whatsapp

O motorista do Mustang acabou sendo liberado após o teste do bafômetro. “Como a outra vítima não faleceu e foi conduzida viva, é realizado o teste de alcoolemia, que deu negativo. O motorista foi liberado e posteriormente ele deve ser chamado para prestar depoimento. Se tivesse dado teste positivo para embriaguez, haveria constatado o crime de trânsito e ele com certeza ficaria detido. A prisão também seria efetuada caso a vítima tivesse morrido. Mas como não houve óbito nem embriaguez, a lei determina a liberação”, explicou o major Ocimar.

A reportagem do Portalodia.com entrou em contato com Hospital de Urgências de Teresina para saber informações sobre o estado de saúde da mulher que conduzia o Fiat Argo, mas o hospital disse que não pode passar informações sobre a vítima.

