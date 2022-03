VÍDEO: criminosos roubam carro de PRF em Teresina e colidem com poste na fuga

Dois suspeitos de assalto ficaram gravemente feridos após sofrerem um acidente durante a tentativa de fuga. O fato aconteceu na Avenida Marechal Castelo Branco, Centro-Norte de Teresina, na noite desta terça-feira (01). A dupla roubou o carro de um policial rodoviário federal, mas ao fugir, acabou colidindo com um poste de iluminação pública.



Com o impacto da batida, o poste caiu, o que comprometeu a iluminação em parte da Avenida Marechal Castelo Branco. Pela dinâmica do acidente, os suspeitos fugiam em alta velocidade no sentido Norte-Sul quando perderam o controle da direção por conta da pista molhada e acabaram colidindo com o poste ao tentarem desviar de outro veículo. A colisão com o poste foi lateral.



Foto: Reprodução/Whatsapp

A Guarda Civil Municipal foi chamada a atender à ocorrência. De acordo com o comandante da Guarda, André Viana, os bombeiros tiveram que ser acionados para retirar as vítimas das ferragens, mas não houve nenhum óbito.





“Acompanhamos os bombeiros e o SAMU até o final do resgate, indo ao HUT para iniciar os atendimentos médicos e depois encaminhá-los para a Central de Flagrantes. No momento da abordagem não foi encontrado nada dentro do veículo, nenhuma arma, mas as vítimas reconheceram os infratores e tinha ainda o bem roubado em posse deles”, relatou André.

Um dos suspeitos ficou estado gravíssimo e foi levado inconsciente para o hospital. Ele dirigia o carro durante a fuga e sofreu a maior parte do impacto da colisão com o poste. Por conta do acidente, parte da iluminação na Avenida Marechal Castelo Branco ficou comprometida.

