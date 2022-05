VÍDEO: Gatos são mortos queimados na Praça do Mafuá, zona Norte de Teresina

Gatinhos de rua foram mortos queimados na Praça do Mafuá, zona Norte de Teresina, durante a madrugada desta quarta-feira (18). O local improvisado feito por protetores de animais foi completamente carbonizado.

Confira o vídeo:

Segundo relato da protetora Raíssa Rocha, não é a primeira vez que acontece este tipo de crime. “Em 2018 fizeram a mesma coisa. Em 2020, eu e outros protetores resgatamos gatinhos dessa praça pois eles estavam sendo esfaqueados”, afirma a protetora em sua rede social.



Raíssa Rocha destaca que a praça é cheia de gatos, pois todos os dias ocorre abandono dos animais. Apenas alguns saíram vivos após o crime desta madrugada.



(Foto: Reprodução/Raissa Protetora)

A equipe de reportagem do O Dia procurou a Delegacia de Meio Ambiente, que afirmou que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas. A protetora Raissa pontuou ainda que entrou em contato com o Batalhão Ambiental para que seja feito o resgate dos gatinhos que ainda se encontram na praça, entre eles uma mãe com cinco filhotes. Além disso, será feita uma denúncia na delegacia e, ainda hoje, a perícia irá até o local.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães