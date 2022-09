Vítima reage e esfaqueia assaltante na zona Sul de Teresina

Um homem suspeito de realizar assaltos da Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina, foi atingido com disparo de arma de fogo e esfaqueado neste domingo (18/09) após uma suposta vítima reagir a um assalto.

De acordo com que testemunhas afirmaram a polícia, o homem e um comparsa realizavam assaltos pela região na manhã deste domingo quando abordaram uma pessoa ainda não identificada que reagiu a ação criminosa.

Foto: Reprodução / redes sociais

A vítima atingiu o suspeito com um tiro, conseguiu tirar a faca do homem e ainda desferiu facadas no pescoço e nas costas do suposto criminoso. Ele ainda tentou correr, mas acabou caindo na calçada de uma casa. Já o outro envolvido conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encontrou o suspeito perdendo muito sangue e com a faca ainda cravada nas costas. Ele foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) em estado grave.

