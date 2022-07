“Estamos limpando o Progressistas”, diz Júlio Arcoverde sobre saída de prefeitos

A campanha de Rafael Fonteles (PT) comemora a declaração de apoio de 11 prefeitos que foram eleitos pelo Progressistas, partido do principal articulador da oposição, o ministro Ciro Nogueira, e da deputada federal Iracema Portella, que foi indicada vice na chapa do pré-candidato Sílvio Mendes.

As potenciais perdas eleitorais e os fatos políticos criados nesse momento de pré-campanha, porém, não são tão negativos assim segundo a avaliação do diretório estadual da sigla. O deputado Júlio Arcoverde, presidente estadual do partido, até concorda que a disputa teve prejuízos, mas defende que a decisão dos prefeitos fortalece e limpa o Progressistas.

“Esse é um processo bom para o partido, porque estamos depurando o partido. Estamos vendo quem realmente é parceiro e quem não é parceiro. As pessoas frágeis que saíram porque conseguem uma conversa com o governo, que oferece alguma coisa e largam o partido por uma promessa qualquer. Estamos limpando sangue ruim do partido e ficando só com o sangue bom”, disse.

Presidente do Progressistas no Piauí, Júlio Arcoverde (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

A soma de Júlio Arcoverde é que a campanha de Sílvio Mendes contará com aproximadamente 120 prefeitos. Ele acredita que os 20 maiores municípios decidirão a eleição para o governo. Nos cálculos do Progressistas, a oposição sai com uma diferença de 50 mil votos das cidades menores e terá ampla maioria nos maiores colégios eleitorais, o que garante vitória em primeiro turno.

“Na eleição de 2018, 61% dos municípios do Piauí os dois lados votaram no mesmo candidato. Por influência de Wellington Dias ou por influência de Ciro Nogueira, mas votaram. Neste ano teremos rivengo, que é o maior clássico do Piauí. Aonde tiver um vermelho, terá um azul. Aonde tiver um azul, vai ter um vermelho. Depois de 20 anos, vai ser a eleição mais disputada”, comentou Júlio.

Teresina, trunfo de Sílvio Mendes na disputa, dará ampla maioria à oposição, segundo o presidente do Progressistas, porque a eleição na capital não passa pelas lideranças, mas, ao contrário, pelo convencimento mais espontâneo, afirmação que busca minimizar a adesão da maior parte dos vereadores de Teresina a Rafael Fonteles.

Debate do Dia

As declarações de Júlio Arcoverde foram dadas ao programa Debate do Dia , da O Dia Tv. A atração especial para as eleições 2022 vai ao ar pelo canal 23.1 todas as quartas-feiras a partir das 20h30 com apresentação do jornalista Douglas Cordeiro. Assista:





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no