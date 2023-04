“Resultados não são imediatos”, diz Chico Lucas ao completar três meses na Segurança

O Secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, fez uma avaliação dos primeiros três meses de atuação junto à pasta. Apontada pelo Governador como um dos maiores desafios ao longo do governo, a segurança recebeu aportes de pessoal e medidas complexas como a criação de delegacias e convocação de concursados. As blitze no trânsito de Teresina também foi uma das medidas implantas pela secretaria . Apesar das mudanças emergenciais, o estado sofre com a instalação de facções e crimes motivados por roubos de automóveis e celulares.

Chico Lucas avaliou positivamente o início de trabalho na SSP e salientou o aumento do efetivo em todo o Piauí. “Eu avalio como positivo, fomos estudar como estava a segurança e quais eram as maiores reivindicações da sociedade. Desde o ano passado a Governadora Regina já tinha convocado 1100 aprovados para o curso de formação. O Governador anunciou várias medidas, dentre elas a nomeação no dia 23 de junho, quando eles concluírem o curso, a promoção de mais de 2000 policiais com abertura de vagas também nos postos mais superiores e também a nomeação de 500 policiais no segundo semestre”, afirmou.

De acordo com o gestor as medidas mostram a intenção de reduzir crimes violentos. “Autorizei a nomeação de mais peritos, mais agentes de polícia civil, mais viaturas e também investimento em tecnologia e capacitação. Tudo isso faz parte de medidas para que a segurança seja de fato implementada e mostre a preocupação do governador com a melhora dos índices de crimes violentos”, disse Chico Lucas.

Resultados não são imediatos

Na última semana o governo lançou um pacote de medidas com a convocação e nomeação de aprovados para Polícia Militar e Polícia Civil . As novidades incluem ainda um investimento imediato de R$ 26 milhões em radiocomunicadores.

Para o secretário os resultados devem surgir com a continuidade das ações. “Primeiro a gente está mostrando que a segurança é de fato prioridade no Governo Rafael Fonteles. A nomeação a inclusão desses policiais mostram que a gente quer aumentar o efetivo, qualifica-lo e capacitá-lo. Tudo isso mostra que a segurança é preocupação, agora os resultados eles não são imediatos”, explicou.

Chico Lucas ainda comemorou a redução dos crimes violentos. “A segurança é uma construção, parte também pela prevenção, vamos lançar em breve a nossa política de policiamento comunitário. Agora tudo isso pode ser construído para que a gente apresente os melhores números. A gente está neste momento atacando aquilo que é imediato, que são as facções. A criminalidade violenta já tem reduzido os números, mas a solução duradoura é a longo prazo, com blitze, com policiamento efetivo comunitário, integração social, cultura, esporte e lazer tudo isso em conjunto vai dar o resultado que esperamos”, finalizou o gestor.

