“Sei da minha responsabilidade”, diz Wellington Dias sobre Ministério do Desenvolvimento

Após ser nomeado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério do Desenvolvimento Social a partir de 2023, Wellington Dias (PT) reforçou a importância de as autoridades buscarem desenvolver políticas públicas que atendam a população mais vulnerável do país.

Em pronunciamento, o senador eleito e governador do Piauí por quatro vezes destaca que “sabe o tamanho da sua responsabilidade” e que, a partir de 2023, o olhar do Ministério estará voltado para a criação de oportunidades de emprego e renda. “Queremos cuidar de cada uma das pessoas e das famílias, com um olhar especial para quem mais precisa. Iremos garantir que existam oportunidades de emprego e renda, fazendo a economia crescer”, disse.

Wellington Dias aponta que um dos desafios é tirar o Brasil do Mapa da Fome através da assistência à família. “Nós iremos combater a fome para que possamos, juntos, tirar novamente o Brasil do Mapa da Fome. Teremos um trabalho integrado em todas as áreas, estados, municípios, estado e o setor privado”, acrescenta.



O senador agradeceu ao Lula e pontua que está com “muita disposição para trabalhar”. “Agora é Deus no comando sob a coordenação desse grande líder do Brasil e do Mundo, Lula, que vai estar direcionando toda a nossa equipe”, concluiu Wellington Dias.



Cargo disputado

O comando do Ministério do Desenvolvimento Social era uma das pastas mais disputadas do novo governo. A candidata à Presidência da República Simone Tebet a almejava. Porém, Lula preferiu dar o Desenvolvimento Social para o petista.



Durante o anúncio, o presidente eleito ressaltou os feitos de Dias à frente do Piauí e relembrou a ligação dele com os piauienses. “Tem duas coisas importantes no Piauí. Foi o Estado que começou o primeiro combate à fome, na cidade de Guaribas e foi onde eu tive mais votos nessas eleições” lembrou Lula.



