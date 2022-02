“Vai ter que sair e buscar outro”, diz Frazé em referência a Teresa Brito no PV

O deputado estadual Franzé Silva (PT) defendeu a federação que é organizada pelo PT com outros partidos para as eleições deste ano. Em entrevista ao O DIA, o parlamentar fez referência a situação da deputada Teresa Brito, que é oposição ao PT no Piauí e seu partido, o PV, deve fazer parte dessa federação.

“Vamos ter que ter dentro dos estados e dos municípios partidos que tenham identidade ideológica. Não dá para o PV ter uma identidade lá em Brasília, uma no Paraná, no Pernambuco e, no Piauí, outra. Os partidos precisam ter programas sustentados numa ideologia”, declarou o parlamentar.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“O que a federação vai fazer é uma adequação. Quem estiver o estado ou no município num partido que não defenda o mesmo programa, vai ter que sair e buscar outro. Não pode alguém de direita está em um partido de centro-esquerda fazendo um trabalho contra um projeto de desenvolvimento econômico maior. Os partidos têm que ter uma identidade única”, disse novamente em referência a Teresa Brito.

A deputada já sinalizou que pode permanecer no PV mesmo caso a federação seja aprovada pela sobrevivência política da sigla no estado . Contudo, Teresa Brito compareceu na festa de lançamento do principal bloco de oposição, que confirmou a pré-candidatura de Sílvio Mendes ao governo do Estado.

