Alepi quer explicações de Dr. Pessoa após denúncias de O Dia

O deputado Henrique Pires (MDB) pediu explicações da Fundação Municipal de Teresina (FMS) sobre a denúncia publicada pelo Jornal O Dia que apontam indícios de superfaturamento em serviços de serralheria e reparos metalúrgicos em camas hospitalares, cadeiras de rodas e itens para a Rede Hospitalar Municipal. Ao todo, os valores chegam a R$ 4,4 milhões.

O parlamentar apresentou um requerimento que solicitou informações da gestão municipal na sessão ordinária desta quinta-feira (15/12). Na edição da última quarta-feira (14/12), O Dia revelou que a FMS firmou contrato coma a empresa Ferri Costa Ltda ME no valor de R$ 1,2 milhão, porém o valor final superou o contrato em R$ 3,2 milhões, extrapolando em 366% o valor total anual estimado no aditivo.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) mostram que duas mulheres, Juliana Costa Leitão e Elisa Costa Leitão, são as proprietárias da empresa que funciona desde 2011 e possui situação regularizada junto a Receita Federal. Porém quem atende e responde por todos os contratos é Tierre Pinto de Morais.

Repercussão na Câmara Municipal

As denúncias repercutiram também entre os vereadores da base de oposição. O vereador Ismael Silva (PSD) disse ontem a O Dia Tv que investigará os contratos e caso necessário acionará o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado (TCE). O parlamentar classificou a situação como uma tragédia.

