Após denúncia de O Dia, Ismael Silva fala em acionar Ministério Público

As denúncias de indícios de superfaturamento na Fundação Municipal de Teresina (FMS) publicadas pelo Jornal O Dia na edição desta quarta-feira (14/12) repercutiram no meio político. Um dos vereadores de oposição na Câmara Teresina, Ismael Silva (PSD), comentou a apuração jornalista.

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, o vereador disse que viu com espanto as denúncias. Ele revelou que irá fiscalizar os contratos relacionados a manutenção de macas da rede hospitalar e poderá acionar legalmente os órgãos para entrar na investigação.

“Assustei-me hoje com novas denúncias do sistema O Dia que trata sobre o superfaturamento de contratos com relação as manutenção e reparos de camas, de macas da rede hospitalar de Teresina. Vamos ficar atentos a isso e vamos fiscalizar. Se for necessário iremos acionar os órgãos de controle como o Ministério Público e o Tribunal e Contas também”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Ismael Silva classificou como caos a situação da Saúde da capital, que sofre com fechamento de maternidades, suspeita de morte de bebê, falta de medicamentos e insumos nas unidades de saúde. Ele disse que o sistema de saúde já dava sinais de problemas graves no mês de junho deste ano.

“Os problemas que hoje estão acontecendo, o caso que está acontecendo, é uma tragédia. Em junho deste ano comecei a usar a tribuna da Câmara para trazer luz a população de Teresina para um problema que estava sendo enfrentado que era o desabastecimento de medicamento insumos. Naquele momento ninguém deu ouvidos”, afirmou Ismael.

O parlamentar também comentou a troca na presidência da FMS. O médico Gilberto Albuquerque pediu exoneração e o prefeito Dr. Pessoa indicou a enfermeira Clara Leal para o comando da pasta . “Não basta só mudar nomes, não basta mudar a gestão se a conduta continuar, se a maneira de gerir pelo chefe do Executivo. É preciso o controle, porque do contrário quem vai padecer sempre é a população”, finalizou.

