Dr. Pessoa nomeia enfermeira Clara Leal como nova presidente da FMS

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, assinou na manhã desta segunda-feira (12), a nomeação da enfermeira Clara Francisca dos Santos Leal para presidir a Fundação Municipal de Saúde (FMS). A gestora assume o comando da pasta após o médico Gilberto Albuquerque pedir exoneração do cargo em meio à crise na saúde municipal.



Formada em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Clara Leal atualmente respondia pela DAE (Diretoria de Atenção Especializada) e agora assume a presidência da FMS de forma interina.

Foto: Divulgação/PMT

Clara Leal já exerceu cargos de direção no Hospital de Urgências de Teresina (HUT), Hospital Getúlio Vargas (HGV) e no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda) em Parnaíba. Ela também já foi coordenadora do Samu em Teresina.

A gestora foi nomeada no mesmo dia em que o Coren-PI anunciou a interdição ética de setores da Maternidade Wall Ferraz, localizada no bairro Dirceu Arcoverde, na zona Sudeste de Teresina. Clara também terá que sanar os problemas do Hospital do Buenos Aires, interditado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-PI), e lidar com a falta de medicamento e de profissionais em várias unidades de saúde.

