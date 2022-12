Crise na Saúde: Dr. Gilberto Albuquerque pede exoneração da FMS

O Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Gilberto Albuquerque, comunicou ao Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, nas primeiras horas desta terça (06) o seu pedido de exoneração da Fundação Municipal de Saúde. O gestor deixa a pasta dois anos na condução da saúde de Teresina. O médico sai da FMS em meio a uma grave crise que culminou com a interdição do hospital do Buenos Aires na última sexta.

A informação da exoneração foi confirmada ao Portal O Dia pelo próprio Gilberto Albuquerque, de acordo com informações de bastidor dão conta de que uma reunião no Palácio da Cidade, entre o próprio Gilberto e Dr. Pessoa deve acertar os termos da exoneração. Pelo vínculo de amizade Dr. Pessoa deve comunicar o desligamento junto com Gilberto Albuquerque.

A Diretora de Atenção Especializada da FMS, Clara Leal, deve assumir a vaga provisoriamente até a escolha de um novo superintendente.

FOTO: Ascom PMT

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no