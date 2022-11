Prefeitura atrasa pagamento e empresas podem parar de fornecer medicamentos em Teresina

“A FMS está um caos”, a constatação é do vereador Ismael Silva (PSD). O parlamentar fez críticas à saúde da capital na manhã desta terça (29). Vereadores denunciaram durante sessão plenária que fornecedores de medicamentos e insumos da saúde estariam a 170 dias sem receber. Os problemas no fornecimento já geram, de acordo com os parlamentares, desabastecimento nos principais hospitais da capital.

Ao avaliar a crise Ismael Silva revelou com detalhes a crise. “Eu analiso como um verdadeiro caos. A diretoria financeira anterior não estava nem sequer recebendo os fornecedores. Recebemos fornecedores de medicamentos de atenção básica, medicamentos psicotrópicos, de outros medicamentos injetáveis que ameaçam suspender a entrega desses medicamentos se não houver a regularização desses pagamentos. Existem débitos somente com relação a esses fornecedores que ultrapassam R$ 1 milhão. Essa crise não pode penalizar o cidadão”, lamentou.

Já o presidente da comissão de saúde da Câmara, Dr. Leonardo Eulálio (PL), revelou a aprovação de uma audiência pública para investigar a crise. “Hoje temos uma crise chamada saúde pública, temos um total desabastecimento nas upa’s, ubs’s. Temos cirurgias sendo adiadas, tratamento de doenças crônicas interrompidos. Isso culminou agora com a falta de medicamentos, os fornecedores indignados com a falta de pagamento não querem mais fornecer para a Prefeitura. Visto isso aprovamos a realização de uma audiência pública na Câmara para investigar essa grave crise”, afirmou.

A Fundação Municipal de Saúde foi procurada. Porém não se pronunciou sobre as alegações.

