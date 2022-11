Antônio José Lira avalia crise política de Dr. Pessoa na Câmara: “Acabou a lua de mel”

O líder do Prefeito na Câmara Municipal de Teresina, o vereador Antônio José Lira (PSD), comentou os episódios recentes envolvendo a articulação do Prefeito Dr. Pessoa no legislativo. O gestor tem enfrentado dificuldades junto aos vereadores que cobram maior participação no primeiro escalão do governo e buscam cargos em secretarias.



Desde que assumiu a liderança de governo Antônio José Lira, que é o quarto suplente do partido, conseguiu aprovar medidas complicadas como mudanças no regime de previdência dos servidores públicos e um empréstimo de R$ 500 milhões . Porém o desgaste de Dr. Pessoa junto a opinião pública e o fraco desempenho do gestor nas eleições gerais minaram a liderança do Prefeito.

O estopim da crise é a lei orçamentária 2023, vários parlamentares rejeitaram prontamente vários pontos do texto apresentado no parlamento.



Lira vê com naturalidade a animosidade política. Para ele o fim das eleições gerais e o foco na eleição municipal estaria afetando diretamente o parlamento. “Essa discussão política é normal, o mandato são quatro anos, virou o relógio, virou a boca do jacaré. Teremos outros candidatos a vereadores, os que tem não querem perder o mandato, isso é normal, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Como o relógio virou, acabou a lua de mel, uns vão ganhar, outros vão perder”, afirmou o político.

