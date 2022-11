Ciro Nogueira afirma que transição vai ocorrer de acordo com a legislação

Sem o presidente Jair Bolsonaro cumprimentar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, durante pronunciamento realizado nesta terça-feira, 1º de novembro, coube ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, comentar sobre a transição de governo logo após Bolsonaro deixar o recinto no Palácio da Alvorada.

Ciro afirmou que foi autorizado pelo presidente a conduzir as negociações para a transição de governo e confirmou que já teve conversa com a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, para que os trabalhos tenham início ainda nesta semana.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alkimin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país”, disse.

Ciro Nogueira será um dos três políticos piauienses que terão protagonismo na transição do governo de Bolsonaro para Lula. Além dele, Wellington Dias, que coordenará o orçamento da União, e Marcelo Castro, relator-geral do orçamento no Congresso Nacional.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no