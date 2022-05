Com dois nomes do MDB, Ciro Nogueira diz que oposição tem 116 prefeitos

As contas de Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil e articulador do principal bloco de oposição no Piauí, dão conta que o grupo possui 116 prefeitos que declararam apoio ao pré-candidato ao governo do Piauí, Sílvio Mendes (União Brasil). A lista foi ampliada nesse final de semana depois que dois prefeitos do MDB, partido da base do governo, subiram no palanque oposicionista.

Em Altos, o prefeito da cidade, Maxwell da Mariinha (MDB), recepcionou a caravana de Ciro Nogueira e se manifestou pela pré-candidatura Sílvio Mendes. No evento, o prefeito de Socorro do Piauí, Zitinho (MDB), também anunciou apoio nas eleições deste ano para a oposição.

Prefeito de Socorro do Piauí, Ziitinho, como chapa de oposição (Foto: Divulgação)

“Somos um município que acredita em um estado melhor. Um estado mais desenvolvido, um estado que seja para todos. O Maxwell da Mariinha e os munícipes acreditam sim que é possível o Piauí viver dias melhores”, disse o prefeito de Altos, Maxwell.

As duas adesões foram anunciadas como um revide às recentes filiações de prefeitos promovidas pelos partidos que compõem a base . Somente o Partido dos Trabalhadores já filiou neste ano 16 gestores municipais, entre eles prefeitos eleitos pelo Progressistas, como é o caso de Murilo Bandeira, prefeito de Sigefredo Pacheco. A campanha de Rafael Fonteles acredita que pelo menos mais quatro nomes deverão aderir à base nas próximas semanas .

