Debate O Dia TV: evento será transmitido em todos os veículos do Sistema O DIA

O Debate O Dia TV, que acontece nesta quarta-feira (17) e reunirá os seis candidatos ao Governo do Estado do Piauí, será transmitido em todos os veículos do Sistema O Dia de Comunicação. O evento visa trazer transparência ao público em relação às ideias e projetos dos candidatos.

Segundo o diretor comercial do Sistema O Dia, Sérgio Miranda, o debate será aberto para os profissionais da imprensa e outros veículos de comunicação. “A melhor forma de disponibilizar o que o candidato quer mostrar ao seu eleitor é através das perguntas e respostas, então pensamos em um debate para isso. O debate será transmitido pelo Portal, TV, Rádio e todas as redes sociais do sistema O DIA. Teremos vários jornalistas, inclusive será aberto para jornalistas de outros meios de comunicação. Basta solicitar o credenciamento diretamente com a nossa redação”, explica.



O debate acontecerá no Theresina Hall e terá segurança externa e interna. O evento começará pontualmente às 20h30, tendo a duração de duas horas, divididas em quatro blocos. O programa será mediado pelo jornalista Douglas Cordeiro, com a participação de outros dois jornalistas do Sistema O Dia de Comunicação.

Além disso, pensando na acessibilidade, o debate contará com um intérprete de libras, responsável por levar informação ao público com deficiência auditiva.“A presença do intérprete nos debates políticos é um direito assegurado por Lei, que faz com que a comunidade surda se reconheça como sujeito de direito, gozando da sua plena cidadania”, explica a intérprete de libras, Thâmara Vilanova.



