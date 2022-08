Debate O Dia TV: PM garante segurança no evento; três viaturas serão disponibilizadas

O Debate O Dia TV, que acontece no próximo dia 17 de agosto e reunirá os seis candidatos ao Governo do Estado do Piauí, contará com o apoio da Polícia Militar do Piauí para realizar a segurança do evento.

O debate acontece no Theresina Hall e terá segurança externa e interna. De acordo com o Major Antônio Marcos, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, serão disponibilizadas viaturas para realizarem o policiamento. “Iremos escalar três viaturas que ficarão responsáveis pelo policiamento na parte externa. Teremos um efetivo de oito policiais. Já na parte interna, a segurança será privada”, explica.



O evento deve atrair diversas pessoas simpatizantes dos candidatos e por isso a PM já montou um esquema de policiamento. “Estaremos lá do início ao final do debate, a fim de evitar conflitos de torcidas”, afirma o Major.



Além disso, o debate contará também com a presença da Ordem dos Advogados do Piauí (OAB-PI), que irá fiscalizar o cumprimento das regras do debate pelos candidatos. “É preocupação não só do Conselho Federal Brasileiro, mas de todas as seccionais, que se oportunize as regras colocadas nos debates, as perguntas e direitos de resposta, para que se tenha um debate democrático", pontua o Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-PI, Marcos Douglas.



Ainda segundo o presidente da comissão, o debate é um momento único para que os candidatos externem as suas ideias. “É uma oportunidade para todos candidatos lançarem seus projetos em prol de uma sociedade melhor. E assim o eleitor pode ter uma maior consciência do seu voto", acrescenta.

O debate

O debate da O Dia Tv acontece no dia 17 de agosto a partir das 20h30 no canal 23.1, na Fm O Dia 92,7, no Portal O Dia e nas redes sociais. Irão participar os candidatos que os partidos possuem representação na Câmara Federal.

O evento começara às 20h30min e terá duas horas de duração divididas em quatro blocos. O programa será apresentado pelo jornalista Douglas Cordeiro, da O Dia TV, e terá a participação de mais dois jornalistas do Sistema O Dia de Comunicação. O debate será regido pelos critérios de imparcialidade e isenção que já foram apresentados aos representantes dos seis candidatos em reunião com membros da diretoria do Sistema.



Deverão participar do debate os seguintes candidatos ao Governo do Piauí: Coronel Diego Melo (PL), Gessy Lima (PSC), Gustavo Henrique (PATRIOTA), Madalena Nunes (PSol), Rafael Fonteles (PT) e Sílvio Mendes (União Brasil).



