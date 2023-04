Dois anos sem Firmino Filho, políticos e familiares homenageiam ex-prefeito

Na data em que se completam dois anos da morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho , políticos e familiares do ex-gestor prestaram homenagens pelas redes sociais e lembram com carinho do ex-chefe do executivo municipal. Firmino faleceu após cair do 14° andar do edifício comercial Manhattan River Center, na avenida Senador Arêa Leão, zona Leste de Teresina, prédio onde funciona o Tribunal de Contas da União (TCU), local que Firmino trabalhava.



O inquérito que investigava o falecimento do ex-gestor foi arquivado pelo juiz da Central de Inquérito de Teresina, Valdemir Ferreira Santos por "ausência de tipicidade penal do fato ocorrido”. Sobre o processo, foi decretado sigilo judicial.

Após o falecimento, o ex-prefeito recebeu diversas homenagens na capital. O Viaduto da Tabuleta recebeu o nome de Firmino Filho. No âmbito estadual, uma honraria com o nome do ex-prefeito foi criado. O “Selo Firmino Filho – Instituição Amiga da Criança e do Adolescente” homenageia empresas do setor privado que contribuem direta ou indiretamente com o repasse de recursos oriundos de repasses de deduções do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, em projetos sociais, em prol de crianças e adolescentes.

Pelas redes sociais vários políticos renderam homenagens ao ex-gestor.





