Dr. Hélio cita Alberto Silva e se diz orgulhoso de filiação ao MDB

Odeputado estadual Dr. Hélio afirmou nesta segunda-feira (7) que sua filiação ao MDB é motivo de orgulho. O parlamentar comentou o histórico do partido e citouUlisses Guimarães e Alberto Silva como referências da sigla no país e no desenvolvimento do Piauí, respectivamente.

“O MDB é um partido histórico e tem a simpatia de toda a população brasileira. Comprometido com a democracia, que vem lá de Ulisses Guimarães, que tem no Piauí a referência do ex-governador Alberto Silva. É um grande partido que me sinto muito confortável e orgulhoso de estar me filiando”, disse ao O Dia.

Dr. Hélio se filiou ao partido nesta segunda-feira (7) na formalização da federação cruzada entre PSD e MDB. O deputado lembrou que o acordo proporcionará o fortalecimento dos dois partidos.

“Isso foi uma consequência da dificuldade na formação das chapas. O PSD tinha uma chapa de deputado estadual bem encaminhada, mas tinha uma dificuldade na formação da chapa de deputado federal. O MDB tinha uma situação mais complicada que a do PSD, porque o MDB tinha dificuldade tanto na chapa estadual quanto na federal”, explicou.

Para Dr. Hélio, a federação cruzada fortalece como consequência a base governista, já que o PSD deve eleger três deputados federais, com a perspectiva de chegar a quatro, enquanto a chapa de estadual pode fazer 13 deputados na eleição deste ano.

