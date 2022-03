Wellington defende coligação cruzada MDB x PSD e diz que a estratégia fortalece base

O Governador Wellington Dias avaliou positivamente a composição MDB x PSD que foi oficializada na manhã desta segunda (7). Deputados estaduais do PSD se filiaram ao MDB e em troca os parlamentares federais do próprio MDB se filiaram ao PSD. A estratégia foi defendida por Wellington Dias desde o início das discussões de formação partidária, o gestor entende que quanto menor o número de partidos, maior a chance de ampliar a base.



Wellington explicou o motivo de defender a estratégia e esclareceu os objetivos da base aliada com a mudança. “A regra acabou com o modelo do fim da coligação e a estratégia foi de unificar candidaturas com o objetivo de fazer o máximo de deputados eleitos, estadual e federal. Vamos ter a chapa estadual no MDB e a chapa federal no PSD. Temos um objetivo que é manter um número de parlamentares tanto em Brasília quanto na Assembleia do Piauí e que esses parlamentares tenham compromisso com esse projeto no Piauí”, finalizou o governador.

FOTO: Tarcio Cruz