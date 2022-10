"É prematuro falar sobre eleição”, diz João Madison sobre presidência da Alepi

Assim como o atual presidente da Assembleia Legislativa do Piauí e vice-governador eleito, Themístocles Filho (MDB), o deputado estadual João Madison (MDB) corroborou que ainda é prematuro falar sobre a eleição para a presidência da Casa. Segundo o deputado, o foco, agora, deve estar em ampliar a vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Piauí.



“Primeiro, a eleição do Lula. Depois, a gente discute a Assembleia. A Assembleia passa, necessariamente, pelo governador Rafael Fonteles. Ninguém conversou com ele, então é prematuro falar em qualquer eleição de presidência da Assembleia”, destacou.

Foto: Tarcio Cruz/O Dia

O grupo da base governista, composto também pelo MDB no Piauí, deve trabalhar para ampliar para 80% a vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro (PL) no estado. No primeiro turno, o Piauí deu a maior votação proporcional ao candidato do PT, com 74,25% dos votos válidos. Lula conseguiu obter 1,5 milhão de votos no estado, contra 406 mil votos de Bolsonaro.

“Por isso, estamos fazendo essa reunião, mobilizando todos os nossos amigos para que a gente possa chegar a esses 80%, porque é importante para o nosso Nordeste. Já pensou Rafael Fonteles governador, Wellington senador e ministro? Isso [a vitória de Lula] fortalecerá muito a administração do Rafael no Estado do Piauí”, afirmou.

