Em meio a crise e em busca de popularidade, Dr. Pessoa recriará secretaria de comunicação

O líder do prefeito na Câmara Municipal de Teresina, Renato Berger, confirmou que a Secretária de Comunicação, extinta no início da gestão de Dr. Pessoa, será criada novamente. O projeto de lei será encaminhado ao legislativo logo no início da nova legislatura que se inicia nesta terça (08). A criação da secretaria é vista nos bastidores como uma tentativa do prefeito de retomar a sua popularidade junto ao público e o controle da comunicação. Nos últimos meses Pessoa tem enfrentado grande rejeição com denúncias de corrupção e dificuldades de resolver problemas crônicos da capital.



Durante a campanha o prefeito prometeu enxugar a máquina pública, reduzindo o número de secretarias, porém na prática ele aumentou o número de pastas inchando as contas de Teresina. No início do governo a secretaria, comandada pelo jornalista Lucas Pereira, foi transformada em coordenadoria, posteriormente se desvinculou da secretaria de governo e se vinculou a secretaria de finanças, se distanciando do prefeito e se aproximando de Robert Rios.

Renato Berger confirmou que o projeto será encaminhado e salientou a necessidade de transformação . “Temos um projeto que está sendo encaminhado aqui para a casa que é a criação da Secretária de Comunicação, ela volta a ser secretaria. Ela tinha sido transformada em coordenação e hoje se vê que há a necessidade da secretaria. Existe também a questão da bilhetagem eletrônica que ficaria com a Eturb. Esses são os dois projetos que eu sei que serão encaminhados”, afirmou

Campanha não prejudica base governista

Renato Berger afirmou ainda que o governo não teme perder a articulação na Câmara. O próprio presidente, Jeová Alencar (MDB), deve ser candidato a deputado estadual e se afastará do legislativo. “A Câmara hoje tem sessão duas vezes na semana, são dias que não atrapalham, dá pra se fazer a campanha tranquilamente mas estar presente na sessão. A Câmara vai ser importante também para o vereador na eleição, daqui que ecoa aquilo que ele está fazendo e a maneira como ele se coloca” concluiu o vereador.

