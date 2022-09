Fábio Sérvio anuncia apoio a Sílvio Mendes e candidatura a deputado federal

Depois de desistir de concorrer ao Senado e declarar apoio a candidatura de Joel Rodrigues (Progressista), Fábio Sérvio (Podemos) decidiu nesta segunda-feira (05/09) anunciar apoio também para Sílvio Mendes (União Brasil), principal candidato de oposição na eleição para o governo do Estado.

Ao deixar a candidatura, Fábio Sérvio declarou que manteria voto em Gessy Lima (PSC). Contudo, a candidata se demostrou chateada com a decisão do aliado . Com a relação estremecida, Fábio Sérvio aderiu a Sílvio Mendes e anunciou candidatura a deputado federal para reforçar a chapa do partido.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Nossa renúncia da candidatura ao senado fez com que nossos apoiadores nos buscassem, vieram em apoio e pedindo que mantivéssemos nossa caminhada política. Juntou o pedido da Executiva nacional, dos apoiadores e dos próprios candidatos da chapa e surgiu a candidatura a deputado federal”, afirmou.

A estratégia do Podemos desde a pré-campanha era fortalecer a chapa de federal com o direcionamento do fundo eleitoral para essas candidaturas. O partido não lançou candidato ao governo e não sustentou Sérvio para o Sanado. A chapa de federal é composta por 70% de candidaturas femininas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no