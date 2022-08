Gessy confirma rompimento e saída de Fábio Sérvio da coligação após apoio a Joel Rodrigues

A candidata ao Governo do Piauí, Gessy Lima (PSC), confirmou na manhã desta terça (30) que o partido solicitará formalmente a saída do ex-candidato ao senado, Fábio Sérvio, da coligação “O Piauí tem Esperança” formada pelo próprio PSC e o Podemos. A decisão é tomada imediatamente após o anúncio do, até então candidato do grupo ao senado, Fábio Sérvio, de que apoiará a candidatura de Joel Rodigues (Progressistas).



Como o Portal O Dia noticiou, na última segunda (29) o deputado estadual Gessivaldo Isaías (Republicanos) confirmou adesão à chapa de oposição para o Governo do Piauí, encabeçada pelo candidato Silvio Mendes (UB) . Além dele Fábio Sérvio, também confirmou que apoiará a oposição. Ao ratificar a sua desistência, Fábio Sérvio alegou “falta de apoio do Podemos” para abandonar o pleito.

Por meio de mensagem a candidata explicou que com a desistência de Sérvio o processo seria natural. “Com a Desistência do Fábio e seu apoio ao Grupo do Ministro é o procedimento legal que tem a ser feito”, afirmou. O PSC ainda não definiu se terá outro nome do Podemos na chapa para o senado.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no