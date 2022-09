Gessy Lima descarta desistência e diz que não apoiará ninguém no 2º turno

A candidata do PSC ao governo do Piauí, Gessy Lima, garantiu nesta quarta-feira (07/09) durante sabatina no programa O Dia News, da O Dia Tv, que manterá sua candidatura até o final após os reveses que sua pretensão tem enfrentado. A campanha é alvo de suspeitas de desistência.

A candidatura de Gessy Lima tem dois pedidos de impugnação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) e viu a coligação com o Podemos fracassar com a desistência de Fábio Sérvio e a declaração de apoio a Sílvio Mendes e Joel Rodrigues. Gessy sofre ainda com falta de recursos do partido para os atos de campanha no interior do estado assim também como na capital, Teresina.

“Com a tentativa de barrar minha campanha a qualquer custo, não temos recursos para a campanha. Não estou conseguindo viajar, não estou conseguindo ir nas cidades. Mas conto com o eleitor nas nossas redes sociais”, comentou a candidata.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Gessy Lima disse acreditar que estará no segundo turno da disputa pelo Palácio de Karnak e criticou os candidatos Rafael Fonteles (PT) e Sílvio Mendes (União Brasil). Diferentemente da eleição para a Prefeitura de Teresina, quando apoiou Dr. Pessoa no segundo turno, Gessy garante que agora não apoiará nenhum candidato em caso de segundo turno.

“Os dois grupos estão separados agora na eleição. Até pouco tempo estavam juntos. Um não conseguiu resolver os problemas do Piauí em 20 anos e o outro é a velha política. Nenhum dos dois me representa e, caso eu não estiver no segundo turno, nenhum dos dois terá o meu apoio”, afirmou.

Gessy Lima disse que não se arrepende do apoio a Dr. Pessoa e enalteceu sua gestão na Secretaria de Economia Solidária de Teresina. Ela revelou que foi convidada pelo grupo do prefeito para ser candidata a deputada federal pelo Republicanos e que Dr. Pessoa ficou contrariado com sua decisão de deixar a gestão.

“Fizeram um convite para mim na véspera da desincompatibilização para ser candidata a deputada federal pelo Republicanos. O que disse para o prefeito e para o vice-prefeito é que tinha um compromisso com o PSC. Não aceitaram isso de bom grato”, disse.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no