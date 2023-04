Governo decreta situação de emergência em cidades do norte do Piauí, veja a lista

O Governo do Piauí decretou situação de emergência em sete cidades da região norte do estado devido a desastres naturais provocados pelas fortes enxurradas que atingiram a região nas últimas semanas. Com vigência de 180 dias, o ato, publicado no diário oficial desta quarta (19), declara o estado emergencial em Batalha, Campo Largo, Piripiri, Domingos Mourão, Barras, Luzilândia e Pedro II.



Os municípios já haviam decretado o estado de emergência em suas respectivas cidades, porém o decreto estadual determina que órgãos e entidades da administração pública, dentro dos respectivos campos de competências e os vinculados ao sistema de proteção e defesa civil do estado, adotem medidas necessárias à restauração da normalidade.

Nas últimas semanas fortes temporais atingiram a região norte do Piauí. Em Esperantina, o Rio Longá chegou a atingir a cota de inundação deixando pelo menos 40 famílias desabrigadas. Já em Campo Largo mais de 300 famílias ficaram ilhadas e tiveram prejuízos na área da agricultura e da piscicultura.

