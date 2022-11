Homem é baleado nas costas durante caminhada na Avenida Marechal Castelo Branco

Um homem identificado como Alessandro Rodrigues de Oliveira Sousa, de 40 anos, foi baleado na manhã desta terça-feira (08) enquanto praticava atividade física na Avenida Marechal Castelo Branco, zona Sul de Teresina. A ocorrência foi registrada por volta das 5h40, próximo à sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).



Segundo o major Vilton, do 1º Batalhão da Polícia Militar, o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) foi notificado que um homem havia sido alvejado com arma de fogo. O militar chegou a conversar com a vítima antes dele ser encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).



(Foto: reprodução/rede social)

“Ele informou que, enquanto praticava atividade física, um carro modelo Astra, cor preta, passou e disparou três vezes, sendo que um disparo acertou suas costas. Ele seguiu correndo quando um cidadão indagou que ele estava sangrando, foi quando ele parou e pediu ajuda”, contou o PM.

Alessandro está estável, foi levado ao HUT e o projétil foi retirado. “Ele indagou que não tem inimigos, é solteiro, autônomo, faz suas atividades físicas periodicamente e não sabe como aconteceu. Mas a Polícia Civil está tomando todas as providências cabíveis para saber quem foi o elemento que efetuou os disparos”, disse o major Vilton.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no