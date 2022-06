Jeová cobra respeito aos vereadores de Teresina: “muitos tem mais votos que prefeituras”

Após polêmicas envolvendo os vereadores da capital em meio a adesões a candidatos ao senado e a governador, o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos), cobrou respeito aos parlamentares da capital. Recentemente Jeová Alencar e um grupo de 10 vereadores anunciaram apoio ao pré-candidato da oposição para o senado , Joel Rodrigues. O PT trabalha com uma bancada de no mínimo 15 vereadores apoiando o pré-candidato ao senado Wellington Dias.



Jeová analisou o constante assédio aos parlamentares e ressaltou o alto potencial de votos dos parlamentares. “Temos 29 vereadores, todos com os seus potenciais. É natural que quem está candidato a deputado estadual, federal, governador, senador, vai procurar os vereadores. Eu sempre digo, tem vereador aqui que corresponde a quase uma prefeitura do interior em termos de potencial de votos. É natural que os candidatos procurem o apoio desses vereadores”, disse o vereador.

FOTO: Assis Fernandes/O DIA

O político ainda confirmou que o Republicanos não “liberou” a bancada, porém a sigla irá priorizar a chapa proporcional. “O Prefeito ele não liberou, ele está priorizando as chapas proporcionais para deputado estadual e federal. Estamos com foco em cima para fazer três estaduais e um federal. Neste momento não se tem como discutir majoritário, uma vez que já pegamos esse partido já findando o tempo para as filiações, não deu tempo para construir uma chapa majoritária competitiva, então nesse momento vamos priorizar as chapas proporcionais”, concluiu o vereador.

