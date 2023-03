Joel Rodrigues prevê baixa na quantidade de prefeitos no Progressistas

O Progressistas deve sofrer baixa na quantidade de prefeito no Piauí, prevê o presidente estadual da sigla Joel Rodrigues. Atualmente com 75 prefeitos, o partido faz as contas para evitar uma perda expressiva na capilaridade nos municípios do interior do estado. O desempenho eleitoral do grupo que tinha o Progressistas de Ciro Nogueira como mola propulsora no ano passado é um dos motivos para a previsão.

“O grande foco do Progressistas agora é a eleição de 2024. E nossa missão enquanto presidente estadual é andar nos municípios para fortalecer o partido. Temos 75 prefeitos. Mesmo que estejam previstas algumas baixas, que essas sejam as mínimas possíveis para que o Progressistas se firme cada vez”, reconheceu Joel Rodrigues.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A capital Teresina tem olhar especial da sigla para o próximo ano. O Progressistas realizou no início deste mês o primeiro encontro do ano e apresentou os nomes do partido que estão disponíveis para encarar a disputa como de Joel Rodrigues, da deputada estadual Bárbara do Firmino, Elmano Férrer e do deputado federal Átila Filho.

LEIA TAMBÉM: Silvio Mendes diz que convite do PSDB “não é relevante no momento” e aguarda definição

Ciro defende nome com "identificação popular" para a disputa pela Prefeitura de Teresina



Para Joel Rodrigues, o primeiro passo é a decisão de quem será o candidato do partido para depois buscar os demais partidos para formalizar alianças. Sobre se a sigla abriria mão da cabeça de uma chapa majoritária, o presidente estadual comentou que não é momento desse tipo de discussão.

“Neste momento não podermos condicionar a escolha do nome a um partido. Teresina vem demostrando em muitas eleições que não tem simpatia ao PT. Se analisarmos a eleição de 2022, aquela foi mais uma demonstração. Precisamos unir todos aqueles que não querem o PT, que não querem a gestão atual”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no