Don Lotti desiste de concorrer ao Senado e declara apoio a Joel Rodrigues

O candidato ao Senado do Patriota, Don Lotti, anunciou nesta segunda-feira (19/09) sua desistência da candidatura majoritária e declarou apoio a Joel Rodrigues, candidato do Progressistas ao cargo. A oficialização aconteceu e logo depois Don e Joel pousaram juntos para uma foto.

A desistência de Don Lotti foi articulada nos bastidores por Jorge Lopes, um dos coordenadores da campanha de Sílvio Mendes, e pelo empresário e ex-senador João Vicente Claudino, que havia declarado apoio a Don Lotti.

Essa é a segunda adesão que Joel Rodrigues recebe de candidatos desistentes desde o início da campanha eleitoral. Fábio Sérvio, do Podemos, também anunciou desistência do pleito e migrou para a campanha do candidato do Progressistas.

Natural do estado do Paraná, Don Lotti é agropecuarista e se posicionou na disputa para o Senado como uma alternativa aos dois principais nomes, Wellington Dias e Joel Rodrigues.

