Naiara Moraes confirma pré-candidatura para deputada estadual

A advogada Naiara Moraes, que assumiu a presidência do MDB Mulher no Piauí durante evento do partido nesta semana, confirmou que articula uma candidatura para deputada estadual nas eleições deste ano. “Estou pré-candidata. A gente já trabalha um processo de movimentação política interna, dentro do partido, para estar à disposição para disputar vaga de deputada estadual”, disse.

Em entrevista ao O DIA, Naiara Moraesexplicou que o MDB possui um histórico de incentivo à participação feminina na política e possui uma mulher, a senador Simone Tebet, como pré-candidata à presidência da Republica.

“O MDB é um partido que tem o diretório de mulher constituído desde a década de 1970. Existe todo um processo de amadurecimento político de mulheres que já fizeram essa trajetória e que vem abrindo espaço e oportunidade para outras mulheres participarem”, afirmou.

Foto: Ascom

Naiara afirmou que sua meta como presidente do MDB Mulher será não apenas acolher lideranças femininas, mas trabalhar para que mais mulheres sejam eleitas pela sigla. A advogada defendeu também que a inclusão de mulheres na política passam pela forma como elas gerem seus próprios mandatos.

Estar no MDB é motivo de orgulho para Naiara Moraes. “Isso me dá uma tranquilidade muito grande de ser um partido que já trabalhando para o fortalecimento da mulher na política e que muito tem nos acolhido”, finalizou.

