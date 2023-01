Novos secretários do Piauí são recepcionados no primeiro dia de expediente

Os novos secretários do Governo do Piauí começaram a dar expediente nesta segunda-feira (02/01), primeiro dia útil do novo governo, nas respectivas pastas. A nomeação do secretariado foi o primeiro ato de Rafael Fonteles logo após a posse na manhã desse domingo, 1º de janeiro. Uma lista com 41 nomes para o primeiro escalão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Estado.

Os secretários foram recepcionados por servidores e conheceram a estrutura física e administrativa das secretarias. Na Coordenadoria de Comunicação, o jornalista Mussoline Guedes foi recebido com um café da manhã e apresentou as metas de sua gestão na pasta, que é estratégica no Palácio de Karnak.

“O que é importante para sociedade, aquilo que o Governo faz e que traz benefícios concretos para sociedade e transformar isso em conteúdo de divulgação para população nas mais diferentes plataformas, seja por televisão, rádio, redes sociais, mídias digitais, grupos de WhatsApp. Queremos mostrar o que o Governo, as secretárias e órgãos públicos estão produzindo e fazem de bom para sociedade de forma clara e transparente”, disse.

Foto: Divulgação

Na Secretaria de Estado da Educação, Washington Bandeira visitou os vários setores e conversou com servidores. O novo chefe da pasta reuniu superintendentes e diretores na primeira reunião e apontou quais serão as prioridades de sua gestão à frente da Educação.

“O crescimento do Ideb, o fortalecimento da Educação de Tempo Integral e Educação Profissional e Técnica, a consolidação da alfabetização e aprendizagem na idade certa com redução da distorção idade-série, em colaboração com os municípios serão prioridades na nossa gestão. Além da transformação digital com foco na gestão de dados para o planejamento estratégico baseado em evidências, conectividade nas escolas e mediação tecnológica”, afirma Bandeira.

O secretário de Governo, Marcelo Nolleto, informou que a posse do novo secretariado vai acontecer em solenidade oficial no Palácio de Karnak na próxima quinta-feira (05/09), quando o governador deverá retornar de viagem a Brasília.

