Operação Corso 2023: Cinco homens são presos e nenhuma ocorrência grave é registrada

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí e a Guarda Municipal de Teresina divulgaram no início da tarde deste domingo (12) um balanço da Operação Corso, realizada durante o último sábado na avenida Raul Lopes, zona leste da capital. Durante o evento festivo, que teve a participação de cerca de 120 mil pessoas, cinco homens foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes, porém nenhuma ocorrência grave, de acordo com a Guarda Municipal, foi registrada no local.



O Gerente de Inteligência da Polícia Civil, delegado Yan Brayner, explicou a natureza dos crimes cometidos pelos detidos. "Conduzimos dois homens que estavam com drogas para consumo pessoal, um indivíduo por furto de aparelho celular, um tornozelado e ainda tivemos o caso de um homem preso em flagrante por violência contra mulher", afirmou o delegado.

Durante a Operação Corso, 1.300 agentes de segurança, entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e STRANS, atuaram em conjunto para garantir a segurança dos foliões.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

De acordo com o Secretário de Segurança, Chico Lucas, garantir a segurança da população é uma prioridade do Governo do estado, por isso foi montada uma mega estrutura durante todo o evento. "Estamos inaugurando uma estratégia de enfrentamento à violência contra as mulheres, o objetivo é garantir que elas se divirtam e sejam respeitadas. Preparamos tudo para que os foliões possam brincar com tranquilidade", concluiu Chico Lucas.

FOTO: Ascom SSPPI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações SSP-PI