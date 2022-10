PL prepara vinda de Bolsonaro a Teresina durante campanha no 2º turno

O coronel Diego Melo (PL) confirmou, na manhã desta quarta-feira (05), a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro (PL) visitar o Piauí durante a campanha no segundo turno das eleições presidenciais deste ano. Segundo ele, a visita está sendo articulada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.



Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil



"Há essa possibilidade, mas ainda não sabemos a data. A nossa intenção é de que ele visite Teresina e o interior, mas isso vai depender da agenda", afirmou o coronel Diego. A expectativa é de que o presidente cumpra agenda nas cidades de Teresina e São Luís, no Maranhão.

A vinda do presidente ao Piauí é uma tentativa de fortalecer o nome de Bolsonaro em meio ao eleitorado piauiense, após o estado ter dado a maior votação proporcional ao candidato do PT à presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno das Eleições Gerais 2022. Com 74,25% dos votos, Lula conseguiu obter 1,5 milhão de votos no estado, contra 406 mil votos do atual presidente.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no