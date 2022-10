PT planeja caravanas para ampliar a votação de Lula no Piauí

A Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores no Piauí se reuniu, na noite desta terça-feira (04), para definir ações estratégicas para o segundo turno da eleição presidencial. O partido finaliza uma agenda de atividades em que estão previstas ações em todo o estado com o objetivo de ampliar a votação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Piauí.



Segundo o presidente do Diretório Estadual, João de Deus Sousa, o partido irá colocar a militância nas ruas para garantir mais votos ao candidato do PT. “Nós não descansaremos. A partir de agora é rua. Estão previstas caminhadas, bandeiraços e panfletagens em todos os lugares possíveis. O Piauí já deu o recado ao Brasil, e agora iremos avançar ainda mais”, afirmou.

Dentro da programação também estão previstas caravanas que irão percorrer todo o Piauí. Conforme definição, a programação das ações será disponibilizada nas redes sociais do PT do Piauí.

O Piauí foi o estado do Brasil que deu maior votação proporcional ao candidato do PT à presidência no primeiro turno das Eleições Gerais 2022. Com 74,25% dos votos, Lula conseguiu obter 1,5 milhão de votos no estado, contra 406 mil votos do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

A diferença entre os dois candidatos consolidou o estado como uma importante base eleitoral do PT na disputa pela presidência, já que, dos 6, 1 milhões de votos de diferença entre Lula e Bolsonaro em todo o Brasil, 1,1 milhão veio do Piauí, o que representa 17,9%.



