Rafael Fonteles promete ampliar operações para combate ao crime organizado

O Governador Rafael Fonteles afirmou na manhã desta quarta (19) que a Secretaria de Segurança Pública do Piauí irá ampliar o número de operações para o combate ao crime organizado no Piauí. A declaração é feita logo após 11 pessoas serem presas por incendiarem ônibus na zona leste e norte da capital.



A onda de ataques ocorreu em protestos após dois homens morrerem em uma suposta troca de tiros com Policiais Militares na Vila Mocambinho, Zona Norte de Teresina . Os dois homens são suspeitos de terem atirado no coronel R.R Lacerda, durante tentativa de assalto na madrugada de hoje.

Fonteles avaliou positivamente a operação da Secretaria de Segurança e defendeu ações enérgicas contra os criminosos. “Eu parabenizei o Secretário Chico Lucas e as forças de segurança que trabalham notadamente de forma integrada e o sistema judicial que foram céleres, ágeis e eficazes na resposta firme nestas tentativas de tentarem aterrorizar a sociedade piauiense. A resposta foi bem executada e iremos ampliar essas operações para combater de forma enérgica o crime organizado no Estado especialmente em Teresina”, afirmou.

O Governador defendeu ainda que a educação seja a principal ferramenta para a transformação do quadro de violência no Brasil. “Não descuidamos do que realmente resolve a cultura de paz e a segurança pública, que é levar o estado de bem-estar social as comunidades do Piauí, especialmente a escola de tempo integral, a educação profissional, o esporte, a cultura, o lazer. É dessa forma, reprimindo o crime organizado com firmeza e ao mesmo tempo levando condições para que os nossos jovens tenham a esperança de um futuro melhor através da educação”, finalizou.



