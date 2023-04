Operação prende 11 envolvidos em ataques aos ônibus e Polícia Civil busca fugitivos

A Polícia Civil divulgou no início da tarde desta terça-feira (18) da operação realizada na zona Norte de Teresina em combate aos ataques contra os ônibus na noite desta segunda-feira (17) na capital. Ao todo foram 11 presos, sendo seis por envolvimento nos incêndios e outros cincos por mandados em abertos por crimes diversos. Nova prisões podem ser realizadas ainda nesta terça.

“Foram 11 presos até agora. Mais prisões podem acontecer até o final do dia. Aqueles que fugiram da cidade sabem que nós o identificamos e é questão de tempo alcançarmos eles. Nós vamos tirar os faccionados do local e devolver o território à população que mora lá”, informou Anchieta Nery.

O secretário de Segurança Pública (SSP-PI), Chico Lucas, destacou que será feito um mapeamento de todos os lugares onde existem facções para o combate dessas organizações.

“Parte deles tinham mandados em aberto ou estavam portando arma de fogo ou possuíam veículos roubados. Inclusive encontramos combustíveis, tambores na casa de um dos envolvidos e confessaram que participaram dos incêndios. Eles faziam parte de uma comunidade, a Vila Mocambinho. É um bando concentrado lá e fizemos uma busca coletiva, feita pela Draco e fizemos uma varredura e tiramos todos os criminosos de um determinado território. Agora vamos colocar um patrulhamento ostensivo e as ações sociais”, disse o secretário.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O Comandante da PM, Scheiwann Lopes, garantiu que os ataques aos ônibus foram pontuais e que a população pode usar tranquilamente os coletivos. Além disso, ele destacou que a Polícia vai garantir total segurança dos moradores da região. “Estamos fazendo uma assepsia nos locais, para enaltecer a sensação de segurança”.

O delegado geral Luccy Keiko ressaltou que a Polícia Civil já estava ciente da possível ataques de grupos de criminosos. “O que aconteceu ontem, nada mais é do que uma reação dos criminosos à intensidade das operações realizadas, nesses 100 dias de governo. Os números estão aí. Temos apreendido mais de 100 armas de fogo por mês, prisões de criminosos envolvidos em roubos, homicídios e tráfico”.

Na operação desta terça-feira, participaram mais de 200 policiais, com 50 viaturas, incluindo helicópteros. A Secretaria de Segurança destacou que, em conjunto com a Prefeitura de Teresina, fará a remoção das pichações na região do bairro Mocambinho.





