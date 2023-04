Após facção atacar ônibus, PM irá montar base na zona Norte; veja detalhes da operação

Após a noite de ataques à ônibus em Teresina, a Polícia Militar afirmou que vai intensificar as ações contra as ações criminosas na zona Norte da capital. De acordo com o Coronel Galvão, diretor geral de operações (DGO) da PM. Serão 150 policiais, dentre equipes do Bope, Polícia Civil, Grupo Tático Aéreo Policial e Canil. Além disso, uma base da PM deve ser montada na zona Norte para acompanhar de perto a situação.

“Vamos intensificar rondas, blitz, abordagens e cumprir mandados de prisão. Nós reunimos um grande efetivo, estamos dando cumprimento, com algumas prisões feitas e apreensões realizadas, permaneceremos aqui por um tempo suficiente para trazer a paz e tranquilidade para a região”, disse Coronel Galvão.

Ainda segundo o Coronel, mandados de busca e apreensão “foram cumpridos e essas pessoas estão na DRACO, com veículos, armas, drogas, roupas usadas em assaltos, e vários materiais que ligam essas pessoas a facções”, informou. Outras regiões da capital também poderão contar com ações da PM.

Entenda o caso

Tudo começou quando o coronel da Polícia Militar do Piauí, R.R Lacerda, foi baleado durante uma tentativa de assalto ocorrida na madrugada da última segunda-feira (17) na Avenida Duque de Caxias próximo ao cruzamento com a Petrônio Portela. O carro do coronel foi interceptado pelos suspeitos que estavam em veículo preto e efetuaram os disparos. O veículo foi encontrado nesta terça-feira (18) durante a operação.

Durante as buscas, a PM trocou tiros com dois homens, que vieram a óbito após na Vila Mocambinho, localizada na Zona Norte de Teresina. Um deles foi identificado como José Nilton de Sousa. As mortes provocaram reações. Homens armados atearam fogo em um ônibus coletivo. Eles obrigaram os passageiros a descerem e incendiaram quatro ônibus, que teve perda total.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os homens encapuzados e que, com armas em punho, atiram na direção do veículo. A Polícia realizou uma operação na manhã desta terça (18) e já prendeu cinco envolvidos nos incêndios.

