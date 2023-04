Polícia troca tiros com jovens durante busca por acusados de balear Coronel; dois morreram

Dois jovens vieram a óbito após troca de tiros com policiais militares na Vila Mocambinho, localizada na Zona Norte de Teresina. Um deles foi identificado como José Nilton de Sousa. De acordo com o Major Alves, a equipe de polícia estava realizando rondas na tarde desta segunda (17), em busca dos suspeitos que teriam atirado no coronel R.R Lacerda, durante tentativa de assalto na noite de ontem (16).



Ao serem abordados, os dois jovens teriam atirado contra os policiais, que revidaram. O Major Alves explica que ambos faziam parte do “mesmo grupo criminoso” do qual participam os suspeitos de assalto. “Eles se reúnem na mesma rua e fazem parte do mesmo grupo. Nós chegamos lá e fomos recebidos com tiros”, explica o Major.



Ainda segundo a Polícia Militar, duas armas foram apreendidas. O Major não confirmou que os jovens que vieram a óbito eram os suspeitos de realizarem o assalto, mas disse que as diligências em busca dos homens que atiraram no coronel continuam e que "polícia judiciária vai confirmar essa informação”.



Após a troca de tiros, a polícia tentou dar entrada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), no entanto o pedido foi negado tendo em vista que os jovens já estariam mortos. Eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).



Família diz que jovens não erma criminosos

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a mãe de uma das vítimas, chamada Raimunda Maria, afirma que seu filho não era bandido. “Eu não sei o que ele foi fazer naquela rua, quando cheguei me disseram que meu filho estava baleado, quando cheguei ele já estava jogando. Meu filho não é bandido. Eu vim para cá (IML) e ele estava aqui mesmo. Meu filho não tem envolvimento com bandidagem”, disse a mãe em desespero. No mesmo vídeo, o irmão de uma das vítimas alega que ‘a equipe de polícia chegou na rua e atirou’. “Ele estava vivo ainda, colocaram ele dentro desse lixo aqui, que é esse carro, trouxeram direto para o IML”, contou.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

