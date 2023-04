Coronel da PM é baleado em tentativa de assalto na Avenida Duque de Caxias

O coronel da Polícia Militar do Piauí, R.R Lacerda, foi baleado durante uma tentativa de assalto ocorrida na madrugada desta segunda-feira (17) na Avenida Duque de Caxias próximo ao cruzamento com a Petrônio Portela. O carro do coronel foi interceptado pelos suspeitos que estavam em veículo preto e efetuaram os disparos.



Coronel foi atingido na boca por um tiro - Foto ilustrativa : Arquivo O Dia

A Polícia Militar informou em bota que o coronel Lacerda foi atingido na boca e o projétil saiu na região do pescoço. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até o Hospital da Polícia Militar, onde foi atendido em caráter de urgência. De lá, o PM foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT), onde segue internado aguardando avaliação cirúrgica bucomaxilofacial.

A PMPI já deu início às diligências no sentido de localizar os responsáveis pelo ataque ao coronel Lacerda e acionou a Polícia Civil, que esteve no local do ocorrido para perícia técnico-científica. As investigações seguirão a cargo do Distrito Policial da região.

