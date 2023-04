Após dupla ser morta em confronto com a PM, homens armados ateiam fogo em ônibus

Homens armados atearam fogo em um ônibus coletivo no início da noite desta segunda-feira (17), no bairro Mocambinho, na Zona Norte de Teresina. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles obrigaram os passageiros a descerem e incendiaram o coletivo, que teve perda total. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os homens encapuzados e que, com armas em punho, atiram na direção do veículo.

A ação seria uma “retaliação” pela morte de dois homens após confronto com a Polícia Militar na tarde de hoje. De acordo com o Major Alves, a dupla fazia parte do mesmo grupo criminoso que cometeu uma tentativa de assalto contra o Coronel R.R Lacerda na madrugada desta segunda. O Coronel foi alvejado e encontra-se internado.

O Major conta que a equipe de polícia estava em diligências em busca dos possíveis suspeitos, quando abordou a dupla que, de imediato, atirou nos policiais. Durante o confronto, os dois homens foram alvejados e, apesar de terem sido encaminhados ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), não resistiram aos ferimentos.

Ônibus da Zona Norte são retirados de circulação

Por conta do ataque ocorrido, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informou que todos os ônibus da região da zona Norte de Teresina foram retirados de circulação. Os coletivos devem voltar a circular normalmente a partir de amanhã (18).

(Foto: Francisco Filho/ODIA TV)

Em nota, o órgão destacou que vai solicitar uma reunião emergencial com os órgãos estaduais de segurança para que os responsáveis pelo ocorrido sejam localizados e para encontrar alternativas para reforçar a segurança ao transporte coletivo da capital. "A Strans reitera que repudia ações de violência, que ameaçam a integridade e a vida das pessoas, agridem ao patrimônio público e privado e prejudicam a população teresinense, em especial, a parcela que tem no transporte coletivo o seu principal ou único meio de deslocamento", apontou.

