Regina Sousa rebate críticas sobre envio de ajuda às vítimas de enchente em Recife

Nesta segunda-feira (30), a governadora Regina Sousa (PT) rebateu as críticas que vem recebendo após oferecer ajuda às vítimas das enchentes na cidade de Recife e no Estado de Alagoas. Em nota pública divulgada no final de semana, a chefe do Executivo Piauiense se solidarizou com as famílias afetadas e a se colocou à disposição no que couber ao Estado para ajudar a população atingida.



Após o pronunciamento, Regina Sousa recebeu algumas críticas sobre que tipo de ajuda ela mandaria para Pernambuco e Alagoas. Hoje (30), durante visita às obras de reforma do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, a governadora foi veemente ao afirmar que “as pessoas acham motivo para julgar tudo”.

Disse Regina: “solidariedade todo governador faz. Eu não estou dizendo que vou mandar arroz e feijão para lá não. Lá tem gente solidária assim como tem no Piauí. Lá, vai o Corpo de Bombeiros ajudar a resgatar gente, ajudar nas mudanças. Em toda tragédia se faz isso. Não sei por que as pessoas fazem questão de dizer tanta besteira por causa disso”, disparou a governadora.



Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o Piauí se dispõe a ajudar vítimas de desastres naturais em outros estados. Em fevereiro, equipes do Corpo de Bombeiros daqui foram destacadas para ajudar as operações de busca a desaparecidos na cidade de Petrópolis, atingida por deslizamentos e enchentes.

Chuvas castigam estados do Nordeste

Durante todo o final de semana, a região metropolitana de Recife foi castigada por fortes chuvas que provocaram deslizamentos de terra em barreiras de contenção e enchentes em várias zonas da cidade. Até o momento, há pelo menos 84 mortos e 56 desaparecidos segundo os dados da Defesa Civil Pernambucana. Já em Alagoas, o número de desabrigados passa dos 4 mil e o Estado ainda se encontra em alerta para chuvas moderadas nos próximos dias.

