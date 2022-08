Regina Sousa sobre retirada das máscaras: “Botamos na mão da população a responsabilidade”

A responsabilidade agora é da população para evitar que a covid-19 volte a índices incontroláveis. Foi isso que afirmou a governadora Regina Sousa (PT) durante solenidade de formação de sargentos da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (25) em Teresina. O decreto que desobriga a o uso de máscaras contra o coronavírus no Piauí foi publicado ontem (24). O item continua obrigatório somente no transporte coletivo e em unidades de saúde.



Regina Sousa lembrou que apesar dos casos de covid no Piauí estarem na média das 300 confirmações por dia, sempre há subnotificações e que mesmo com o afrouxamento das medidas de proteção, a pandemia não acabou. “Ainda tem que ter muito cuidado. Agora não tem mais a obrigatoriedade, mas a responsabilidade. Estamos botando na mão da população a responsabilidade para que a covid não volte. Está controlada as internações e positividade, a taxa está aceitável, mas temos que chegar no nível ideal e para isso temos que vacinar”, disse.



Regina Sousa falou sobre a desobrigação do uso da máscara - Foto: Reprodução

A governadora fez um apelo para que os piauienses tomem a quarta dose das vacinas contra a covid-19 sob risco da doença voltar a sair de controle no Estado. Um levantamento da Sesapi (Secretaria Estadual de Saúde) mostra que 44% dos pacientes que morreram por causa do coronavírus no Piauí entre os meses de junho e julho não tinham tomado a quarta dose. Por decreto, o Estado está exigindo comprovante de aplicação da quarta dose e conclusão do esquema vacinal.

Regina Sousa lembrou que todos os municípios já estão aplicando a quarta dose e que recentemente Teresina começou a vacinar crianças de 3 e 4 anos com a primeira dose contra a covid-19. O atraso no esquema vacinal, ela afirma, não se justifica. “Temos vacina suficiente para todo mundo e dá medo até de vencer os imunizantes porque as pessoas não procuram. Acho sim que podemos controlar a situação, mas para isso precisa que as pessoas se vacinem”, finaliza a governadora.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no