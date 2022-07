Regina Sousa diz que Piauí exigirá comprovante de vacina com 4ª dose

O comprovante de vacinação contra a Covid-19 com o registro da 4ª dose passará a ser exigido no estado do Piauí. A determinação foi revelada nesta terça-feira (19/07) pela governadora Regina Sousa (PT). “Vai sair hoje uma nova nota técnica, mas nada de peso. Não vai ter fechamento. Serão recomendações. Será exigido o atestado de vacina com a 4ª dose”, disse.

A chefe do Executivo explicou que a medida recomendada pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE) é necessária devido a constatação de que a grande parte das pessoas internadas em leitos exclusivos de Covid-19 não estão com o esquema vacinal completo. “80% das pessoas que estão sendo internadas ou só tomaram uma dose ou as duas primeiras, pouquíssimas a terceira e quase nenhuma”, afirmou.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) já havia comunicado mais cedo que o COE havia recomendado a reabertura de novos leitos exclusivo para tratamento da Covid-19 após o aumento de internações na capital e no interior do estado.

Segundo a Sesapi, dos 198 leitos estão ocupados, sendo 141 leitos clínicos, 51 UTI’s e 06 leitos de estabilização. Desse total, 90% dos leitos de UTI público estão com pacientes. Na capital Teresina 100% desses leitos estão ocupados, no interior do estado a taxa de ocupação chega a 84%.

