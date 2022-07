Covid-19: Teresina ainda não tem previsão para vacinar crianças de 3 a 5 anos

Teresina segue sem previsão para o início da imunização de crianças entre 3 e 5 anos. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde (FMS), o órgão ainda não recebeu a confirmação da data de repasse das doses da CoronaVac por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). Em nota divulgada na última sexta-feira (15) o Ministério da Saúde decidiu recomendar a aplicação do imunizante, para crianças entre essa idade.

A decisão da agência, na qual o Ministério da Saúde se baseou, foi fundamentada em diversos estudos nacionais e internacionais sobre a eficácia da vacina em crianças. As pesquisas foram realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Instituto Butantan, além de entidades internacionais. A Sesapi informou ao Portal O Dia que não fez o repasse das vacinas porque está aguardando uma nota técnica do Ministério da Saúde, que darão as orientações sobre como devem ser feitas a distribuição e aplicação das doses.

Outras capitas já iniciaram a imunização desse público

Seis capitais iniciaram na última segunda (18) a vacinação contra covid-19 em crianças de 3 a 5 anos de idade. São Luis (MA), Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Belém (PA) e Boa Vista (RR) já estão vacinando crianças. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira a dar início à vacinação de parte deste grupo, já na última sexta-feira (15). Na capital amazonense, 37 pontos oferecem a vacina para as crianças.

Em Boa Vista, crianças de 3 a 5 anos anos podem se imunizar em 13 unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Em Salvador, são 37 postos de saúde espalhados por todas as regiões da cidade, funcionando de 8h às 16h.

