Segundo Governador mais votado do PT no Brasil, Rafael Fonteles é destaque nacional

A revista Veja deste final de semana destaca a projeção nacional do Governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT). Segundo mais votado do Partido dos Trabalhadores no país, em termos proporcionais, Fonteles é apontado pelo periódico como uma nova liderança política da região mais esquerdista do país. A revista destaca a expressiva votação de Lula no Piauí e projeta o segundo turno no “cinturão vermelho” como classifica o nordeste brasileiro.



Com 57,17% dos votos no primeiro turno, Fonteles venceu com facilidade o ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes, que obteve apenas 41,62% dos votos . O petista piauiense ficou atrás apenas da Governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que obteve 58,31% dos votos. No Ceará o candidato do PT, Elmano de Freitas, também venceu no primeiro turno com 54,02% dos. Já na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do Brasil, o petista Jerônimo Rodrigues obteve 49,45% e por pouco não venceu no primeiro turno. Completando as vitórias petistas no nordeste, o candidato Rogério Carvalho venceu no Sergipe com 44,70% e disputa o segundo turno.

FOTO: Ascom RF

A matéria da Veja destaca a força de Fonteles no Piauí, mesmo enfrentando o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. “Debutante em eleição, o petista nunca havia se candidatado, mas na reta final da campanha conseguiu disparar e derrotou no primeiro turno o ex-prefeito de Teresina, Sílvio Mendes (União Brasil), candidato do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira”, afirma a publicação.

80% dos votos no segundo turno

Na última quarta (05) o Governador eleito do Piauí cumpriu agenda com o candidato a Presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva, e revelou uma meta ousada do Partido dos Trabalhadores . Estado que deu a maior votação proporcional ao petista no Brasil, o Piauí quer ampliar a vantagem do ex-presidente e chegar a 80% dos votos. Além de Fonteles o senador eleito, Wellington Dias e a Governadora Regina Sousa também participaram do evento.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no